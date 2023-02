Lund küll ei saja, kuid Rovanperä pole ikka rõõmus

«Lund on siin küll palju, kuid olud pole nii jäised kui mullu. See tähendab, et osa lumevalle pole nii tugevad. Reede tõotab tulla meie jaoks keeruline, olgugi et laias laastus näivad siinsed katsed päris heas seisus olevat,» vahendab rallit.fi Rovanperäa ralli-eelseid mõtteid.

«Mina ootasin siiski vähe paremat. Eelmine aasta oli parem esimesena rajale minna. Reedesed katsed kulgevad metsateedel, mis on päris halvas seisus, kuivõrd kõik on pehme ja pudrune. Juba esimesel läbimisel on seda halb sõita ja teisel, mil historic-autod on sõidujoone täiesti segamini ajanud, on asi veelgi hullem,» jätkas soomlane, kes läheb sellegipoolest starti ainult ühe mõttega: võita.

«Võit on iga ralli eel minu sihiks, mistõttu on see lähtekohaks ka siin. Eks ole näha, kuidas me reede üle elame ja kas püsime pärast seda veel esikoha konkurentsis või mitte. Endasse tuleb alati uskuda ning tegelikult on auto ka testidel väga hea olnud. Kui auto ja mees on piisavalt head, siis loodetavasti kihutame ka võidu nimel,» lõpetas Rovanperä.

Siinkohal meenutuseks-selgituseks, miks sõitjad Rootsi MM-ralli aegu lumesadu ei taha. Nimelt ei sõida lumesahad vahetult enne starti katseid läbi, mistõttu langeb tee lumest puhastamise kohustus seeläbi esimestele sõitjatele.