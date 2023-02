Järjest rohkem riike boikoteerib Venemaa osalusega MMi. Eesti pole asja veel arutanud

Naiste poksi MM peetakse Indias juba järgmisel kuul, mehed jagavad medaleid maikuus ja Usbekistanis.

Praeguseks on teada, et kõnealustel võistlustel ei näe kindlasti USA, Iirimaa, Tšehhi, Suurbritannia ja Kanada sportlasi. Boikotiukse tegid esimesena lahti sealjuures ameeriklased, kes juhtisid lisaks põhimõttelisele Vene-Valgevene küsimusele tähelepanu ka sellele, et IBAs on tõsised juhtimisprobleemid ning alaliidu töös puudub läbipaistvus.

Viimasena vastava teatega lagedale tulnud tšehhid lähtusid otsuse tegemisel rohkem Ukraina sõjast. «See on lihtsalt vale ja häirib meid,» lausus Tšehhi poksiliidu president Marek Šimák väljaandele Radiožurnál Sport.

«IBAt juhib venelane [Umar Kremlev], kes on väga lähedastes suhetes [Venemaa riigipea Vladimir] Putiniga, ja kes laseb Gazpromil kõik kinni maksta. Loll asi on aga see, et Euroopa on väga väike ja tema (Kremlev – K.J.) mõjutab oma rahaga aga kõike ülemaailmselt. Tema õnnetuseks leidub aga riike, kes ei lase ennast ära osta!»

Šimáki sõnul kaalub veel alaliite MMi boikoteerimist ning poksimaailma tagatubades sahistatakse ka juba sellest, et IBA asemele planeeritakse uue rahvusvahelist organisatsiooni. «Me arutame seda ning praeguseks on ka sakslased pardale hüpanud. Ja kui nemad juba nii otsustavad, siis on neil ka üldjuhul plaan valmis,» lausus tšehh.

Eesti poksiliit pole MMiga seoses ühtegi otsust veel teinud. «Naiste MMile meie oma koondist tänavu ei saada. Meeste MMile sõitev koondis selgub alles selle nädala lõpus toimuvatel Eesti meistrivõistlustel. Alles pärast seda koguneb alaliidu juhatus, kes asja omakeskis arutab,» kulges alaliidu vastus.