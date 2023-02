Erki Nool: kergejõustikuliit talitas õigesti, et uurimist alustas

Nool tunnistas, et pole asjaga rohkem kursis kui meedia vahendusel, kuid ühes on ta kindel: alaliit talitas õigesti, et asja uurida võttis. «Eesti kergejõustikuliidu kohustus on erinevaid kaebusi uurida,» sõnas ta.

Noole sõnul polegi võimalik kõike treenerite eetikakoodeksisse kirja panna ning tihti ei jälgita ühiskonnas just neid kirjutamata reegleid. «Meil on olemas treenerite eetikakoodeks, mis on väga üldsõnaline, aga loomulikult, nagu kõikides eluvaldkondades, on välja kujunenud kirjutatud ja kirjutamata reeglid. Neid kirjutamata reegleid, mis on ühiskonnas välja kujunenud, peaks jälgima,» sõnas olümpiavõitja lisades, et keeruline on kirja panna kõiki reegleid, mis on aktsepteeritud ja mis mitte.