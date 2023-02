Jalgpallur ukrainlastele: tahan Eesti inimeste nimel öelda, et seisame teie kõrval kui vennad

Ainsalu kuulub praegu Eesti klubi Tallinna FCI Levadia hingekirja ning on tiimiga Türgis treeninglaagris, kus eile kohtuti Ukraina meeskonna Rivne Veresiga. Matši poolajapausil andis ta intervjuu kanalile Futbol 2.0.

Ainsalu meenutas, et pidi Metalistiga sõlmima pooleteise aasta pikkuse lepingu. «Tingimused olid väga head. Tahtsin Ukrainasse tagasi minna, sest Lvivis mängides meeldis mulle Ukraina väga. Tundsin end seal koduselt. Olen kindel, et kunagi mängin taas Ukrainas,» rääkis ta.

Lisaks edastas Ainsalu ukrainlastele sõnumi: «Tahan Eesti inimeste nimel öelda, et seisame teie kõrval kui vennad ja toetame teid võimalikult palju. Olen kindel, et Ukraina võidab sõja.»

26-aastane keskpoolkaitsja on lisaks Levadiale kuulunud ka teiste Eesti tippklubide, Nõmme Kalju ja Tallinna Flora hingekirja. Välismaal on ta Ukraina kõrval leiba teeninud Hollandis ja Taanis. Eesti koondises on 189 cm pikkune pallur käinud platsil 13 kohtumises.