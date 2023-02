JÄRELVAADATAV ⟩ Pärnu lõhkaski üllatuspommi ja jättis Selver/TalTechi final four'i ukse taha

See tähendab, et 4.-5. märtsil Tartus toimuval Final Four'il osalevad seega põhiturniiri võitja Tartu Bigbank, Daugavpilsi Ülikool/Ezerzeme, RTU/Robežsardze/Jurmala ja Pärnu VK.

Enne mängu:

Selver/TalTechi peatreener Andres Toobal loodab kodusaalis teha vigade paranduse ja raskest seisust siiski edasipääsu välja võidelda. «Esimene mäng jäi meil puhtalt vaimse valmisoleku taha. Kui on olulised mängud, kus me justkui peaksime võitma, tekib kammitsus ja asjad ei laabu. Rasketel hetkedel läheb mängijatel väga lihtsalt tuju ära ja tekib ideede puudus. Mugavustsoonis mängime me väga okeilt, aga ebamugavamates olukordades tekib peataolek ja puudu on liidrist,» rääkis Toobal.