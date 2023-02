Messi ja Barcelona tehingu jutud said jälle hoogu juurde

Viimastel nädalatel on kuulujutud Argentina jalgpalliründaja Lionel Messi ümber aina hoogustunud. 35-aastase Pariisi Saint-Germaini mängija leping praeguse koduklubiga lõpeb 30. juunil ning siis on mees vabaagent. Väidetavalt kohtus Messi mänedžer paar päeva tagasi Barcelona presidendi Joan Laportaga ning see andis taas hoogu, et jalgpallitäht võib maanduda oma kunagise koduklubi rüppe.