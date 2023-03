Õginud Verstappen kaotas pooleteise kuuga 10 kg

Sõitja sõnul ei võta ta tavaliselt hooaegade vahel juurde rohkem kui 5 kg, kuid seekord tuli võistlusvormi naasmiseks kaotada kuue nädalaga 10 kg, et jõuda võistluskaalu, mis on tema jaoks umbes 74 kg.

«Tundsin terve viimase aasta, et mu kaal on alla normi. Andsin endale kuu aega, et juua ja süüa kõike, mida tahtsin. Lõbutsesin. Mõnikord meeldib mulle käituda ennasthävitavalt,» ütles Verstappen De Telegraafile.