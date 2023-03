PM ISTANBULIS ⟩ Kahepalgeline mitmevõistlus: konkurentide ootamatud mured avasid Lillemetsale ukse

Kui seitsmevõistluse eel paistis tase tõusma vaat et ajaloo üheks tugevamaks, sai varakult selgeks, et üllatustest pole pääsu. Juba teise alaga pudenes konkurentsist kaugushüppes nulli saanud medalisoosik Simon Ehammer, õhtu tõi väiksemat sorti vigastuslaine. Kahjuks tabas see meie mehi.