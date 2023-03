Mesimagus medal Lillemetsale automaatselt palgapäeva ei too

Põhjus seisneb kuulsas olümpiaala klauslis. Nimelt on Eesti olümpiakomitee (EOK) toetused soetud olümpiamängude kavva kuuluvate alade tulemustega. Meeste seitsmevõistlus seda aga pole, sest olümpiamängudel selgitatakse parimad kümnevõistluses.

Toona lahendati asi nii , et EOK tippspordikomisjon otsustas Uibole kuni järgmise tiitlivõistluseni – mis oli toona viie kuu pärast toimuv Berliini EM – maksta erandkorras B-kategooria toetust (1600 eurot palka ja 1400 eurot ettevalmistustoetust, miinus maksud). Lisaks eraldati 1200-eurone toetus toona ka Uibo treenerile.

Tippspordikomisjoni juht Erich Teigamägi, kes on ühtlasi ka kergejõustikuliidu president, sõnas Postimehele, et praeguse Lillemetsa kaasuse puhul vaatab EOK tippspordikomisjon asjadele ilmselt otse märtsi lõpus, kui on kavas järgmine korraline koosolek.