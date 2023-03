VIDEO ⟩ «Midagi kangemat» ja ennenägematud masinad turgutasid Kriisa mängukõlbulikuks

«Nägin osasid [taastusravi]masinaid esimest korda elus. Pean kõvasti tänama [treenerit] Justin Kokoskiet, meditsiinitöötajaid, arste, kõiki,» vahendas tuscson.com Kriisat. «Nägime vaeva, ja muidugi on valuvaigistid mõnikord päris head asjad.»

«[Õlg] käis korra välja, käis väike krõks ja läks paika tagasi,» meenutas Kriisa õnnetut kokkupõrget Stanfordi ääremängija Brandon Angeliga. «Ma ei tea, mis see täpsemalt on. Ilmselt ongi parem, et ei tea. Ma pean vaid korvpallile mõtlema.»