Teppan tunnistas, et laskesuusatajates pahameelt tekitanud suusaliidu statuut jäi üldsõnaliseks

Ränkel ja Ermits lootsid mõlemad, et saavad Tallinnas Lauluväljakul sõidetaval sprindietapil starti tulla, kuid lõpuks otsustas suusaliit, et nad koondisesse ei mahu. Selle peale väljendasid nad oma pahameelt sotsiaalmeedias.

Saates küsiti Teppanilt, mis suusaliidul on laskesuusatajate vastu. «Meil ei ole laskesuusatajate vastu siiralt mitte midagi ja teie väide, et laskesuusatajatel sinna asja ei ole, ei vasta ka paraku tõele. Küll aga tegime otsuse, et eelistame perspektiivikaid noorsportlasi ja näiteks naiste koondises on üks laksesuusataja ilusti sinna sisse valitud. Ei olnud teie väide päris täpne,» vastas selle peale Teppan.

Küll tunnistas ta, et suusaliidu statuut, mis määras koduse MK-etapi koondisesse pääsemise tingimused, oli üldsõnaline ning just seetõttu ilmselt Ermitsal ja Ränkelil lootus koondisesse pääseda tekkiski. «Kuid selle me siiski aluseks võtsime võistkonna koostamisel,» rõhutas Teppan.

«Öelda nüüd, et tippspordis valiku laskesuusatamise kasuks teinud Raido on ilmselgelt valmistunud laululava etapiks – ei usu. Küll on ta pika laskesuusatamise MK-hooaja kaasa teinud ning tippspordist loobunud Ermits samuti – olles teinud kaasa täispika Estoloppeti hooaja ning õnnitlen teda ka selle võidu puhul – ei usu ja näe, et ta on spetsiaalselt MK-sarja sprindiks valmistunud.

Mina vaataks siinkohal just selle pilguga, et mis see MK-etapp on ja kellele see on suunatud. See on ikkagi murdmaasuusatamise tippsündmus ja eelkõige võiks olla murdmaasuusatamise tippsportlastele või sinna pürgivatele sportlastele ja selle aluselt me ka selle hääletuse ning oma otsused tegime,» rääkisise murdmaasuusatamise alajuht.

Ta vabandas selle eest, et statuut sai liiga üldsõnaline ja kinnitas, et selle koostanud tippspordikomisjon on omad järeldused teinud ning edaspidi koostatakse statuute täpsemalt.

Lisaks kinnitas ta, et kui Ermits või Ränkel sooviks hakata tippsportlasena murdmaasuusatamisega tegelema hakata, siis keegi neile kätt ette ei paneks.