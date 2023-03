Olümpiavõitja jälgedesse astumine viis Eesti eksrekordinaise vales suunas

«Kuid ma ei survesta ennast sellega, sest mul on selja taga ikkagi tehniliselt kolm väga halba aastat, mille tulemusena kadus ka eneseusk. Kui oled noor inimene, vigastusi pole, aga tulemusi ei tule – see on väga nüristav. Tänavu olengi võtnud otsuse, et kui vasar hakkab lendama, siis vaatame, mis saab. Kui jõuan vanale tasemele tagasi, siis arvan, et MMile saamine pole probleem. Aga enne peab sinna tasemele jõudma,» jätkab Orel.