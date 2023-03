Valgevene tipptennisist ei mõista, miks paljud ukrainlased hakkasid teda äkki vihkama

«Alguses tundsin end väga halvasti, sest Ukraina tüdrukud oli ikka ja jälle pahased. Aga siis sain aru, et viga pole minus. Ma pole neile midagi halba teinud. Olen päris kindel, et ka teised Venemaa ja Valgevene sportlased pole ukrainlastele midagi teinud.

Mõistsin, et need on lihtsalt emotsioonid, mida pean ignoreerima. Pean aru saama, et mina pole midagi halba teinud. Ma ei saa teiste emotsioone kontrollida.»