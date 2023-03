Kriisa selgitas, miks ta Arizonast lahkus

«Ausalt, minu arvates on uus algus hea nii mulle endale kui ka muidugi kogu [Arizona] programmile,» ütles ta The Nameless Podcast taskuhäälingus. «Olen väga tänulik kolme siin veedetud aasta eest. Vaadates tänapäeva ülikoolikorvpalli, siis paljud ei püsi nii kaua ühes kohas.»

Ta jätkas: «Olen väga õnnelik, et sattusin heasse kohta. Suurepäraste treenerite juurde. Tunnen end sisemiselt väga rahulikult. Olen oma otsusega väga rahul. Muidugi on kahju Tucsonist lahkuda, aga nii lihtsalt on.»

«Arvan, et Kerr on iga päev tasemel,» ütles Lloyd pärast üht kolmikduubliga lõppenud matši. «Tõesti usun seda. Keegi ei suuda iga päev kolmikduublit kokku saada. Aga ta on kõrge IQ-ga, suurepärase mootoriga ja võitlushimuline mängija. Teda on lihtne juhendaja, sest ta saab aru, mida nõutakse.»