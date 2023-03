VIDEO ⟩ Ärevad kaadrid: südameprobleemiga Argentina vutitäht haaras otse-eetris rinnust

Agüero võttis paar sekundit, hingas sügavalt sisse välja ja ütles: «Mulle tundub, et mul oli just väike arütmia.»

«Olen otsustanud lõpetada jalgpallurikarjääri. See on väga raske otsus, ent pidin lähtuma arstide soovitustest. Olin väga raskes seisundis ning jumala abiga tulin sellest välja. Arstid tegid suurepärast tööd ning ma saan eluga normaalselt edasi minna, aga nende soovitus oli, et lõpetaksin karjääri. Tegin kõike, et jätkata, aga pidin tervise esikohale tõstma,» lausus jalgpallitäht toona.