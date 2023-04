OTSEBLOGI ⟩ Tänak otsib Belgias asfalditunnetust, Linnamäe oli avakatsel M-Spordi põhisõitjast kiirem

Enne võistlust:

Kuna Belgia meistrivõistluste regulatsioonides ei ole midagi Rally1-autode kohta kirjas, võistlevad Tänak ja Järveoja Rallye des Ardennes'il nullautona. Miks meie mehed aga üldse Belgias stardivad?

«Ilmselgelt oli mul asfaldil rohkem muresid kui kruusal, nii et ettevalmistus on suhteliselt vajalik,» selgitas Tänak Dirtfishile. «Ilmselt me väga palju ei testi. Kogume lihtsalt natuke kilomeetreid.»

M-Spordi tiimipealik Richard Millener lisas, et Belgia ralli on vajalik, et Tänak saaks Horvaatias head kiirust näidata. «Me oleme testipäevade osas nii piiratud sel aastal, et peame nendest maksimumi võtma, kui neid kasutame. Ardennide ralli tähendab, et me saame sisuliset teha kiire testikatse päriskatse tingimustes, samal ajal kui Ott harjub Puma Rally1ga kuival asfaldil,» lausus Millener.

Lisaks Tänakule saab eestlastest näha ka Georg Linnamäed ja James Morganit, kes tulev rajale Hyundai i20 N Rally2-e roolis. Nemad võistlevad siis RC2-klassis, kus on end üles andnud üheksa sõitjat eesotsas Grégoire Munsteri (Ford Fiesta Rally2) ja Jourdan Serderidisega (Volkswagen Polo GTI R5).

RC1-klassi ainus sõitja on belglane Dylan Henrard, kelle istumise all on Mitsubishi Lancer Evo X R4. Teise nullautona on stardis Benjamin Dubasin, kelle istumise all on Peugeot 206.

Rallye des Ardennes'i osalejad: