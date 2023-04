Belgia rallil karmi avarii teinud sõitja avaldas pika nimekirja erinevatest vigastustest

Haiglas kinnitas Bux, et temaga on kõik korras ja ta saab kvaliteetset arstiabi. Dinanti haiglas läbis mees erinevad uuringud ning peagi selgus pikk nimekiri erinevatest vigastustest.

«Minu avarii tulemus on järgmine: kuus murtud roiet, katkine rangluu ja kopsupõrutused. Lisaks pean jääma haiglasse, kuna lülisambavalu on väga tõsine ning samuti teeb liiga valu vasakus puusas.

Üks on siiski kindel, et enesetunne on hea ja naeratus jätkuvalt näol. Tuhat tänu kõigile toetavate sõnumite eest. Need läksid mulle südamesse,» teatas Bux sotsiaalmeedias.