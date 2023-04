Vastasvõistkonna vormides treeninud Kalev/Cramo sai mõni tund enne ajaloolist matši pagasi kätte

Kalev/Cramo kommunikatsioonijuhi Allan Siimani sõnul ei jõudnud koos meeskonnaga Prantsusmaale füsioterapeutide töövahendid. Mänguvormid ja korvpalliketsid on aga kõigil mängijatel ilusti olemas. Puuduolevad asjad peaksid Prantsusmaale jõudma järgmise lennuga.

Küll lõppesid asjad sellega, et eile tuli Kalev/Cramo korvpalluritel ajada trennis läbi Cholet riietega ning selle eest tänati ka tänaseid vastaseid.

Kolmapäeval jagas Kalev/Cramo Instagramis lühikest videot, kus on näha, et pagas on lõpuks jõudnud kohale.