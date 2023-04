Möödus veerandsada aastat Müürsepa ainulaadsest NBA-saavutusest

Nähtu põhjal võis loota edasist pikka ja kõrget lendu ookeani taga, kuid paraku nii ei läinud. Meie Mürka NBA-karjääri lõpuni jäi siitmaalt veel vaid kolm mängu napi nädala jooksul. Küll aga ootasid ees Euroopa palliplatsid ja seal – nagu asjatundjad räägivad – on mängitud just seda «õiget» korvpalli!

Müürsepp on hiljem aga selgitanud, et NBA tööseisak polnud otsene põhjus, miks ta unelmate liigasse enam ei naasnud. Nimelt vahetas Mavericks Müürsepa toona Phoenix Sunsi, kes omakorda vahetas eestlase Chicago Bullsi. «Mulle ei meeldinud seal. Mul oli meel must, et mind vahetati suve jooksul mitmendat korda teise klubisse. Mõtlesin, et teen Euroopas paar hooaega,» meenutas Müürsepp.