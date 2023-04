Järjekordne kaasa avas ukse vutitähe magamistuppa: appi, mu ema lööb mu nüüd maha

«Ma vahel soovin, ja see pole nüüd mingi patt, vaid lihtsalt unistus, et saaksin veeta nädala Robertiga, keda inimesed ei tea. Ma läheksin temaga lihtsalt hulluks. Viimati fantaseerisin näiteks sellest, et me rendiksime rollerid, haaraksime kiivrid ja sõidaksimegi niimoodi Barcelonas ringi, et inimesed meid ära ei tunneks. Sellised lihtsad asjad,» avaldas Anna Lewandowski pealtnäha süütu asja.