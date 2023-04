Leclerc peletab ukse taha kogunevaid fänne: hindan teie toetust, kuid kuskilt jookseb siiski piir

«Viimaste kuude jooksul on minu kodune aadress mingil moel avalikuks saanud. See on viinud selleni, et inimesed tulevad minu korteri ukse taha, lasevad kella, küsivad pilte ja autogramme. Ma hindan fännide toetust väga, aga palun austage minu privaatsust ega tulge minu ukse taha,» kirjutas ta Instagrami.