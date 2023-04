Breeni auto kiirus oli traagilise õnnetuse hetkel väga väike

Latvala sõnul on Breeni surmani viinud õnnetust viimase nädala jooksul rallitiimide vahel palju arutatud. «Kõige olulisem sõnum on see, et õnnetuses juhtunu ei mõjuta ralli ohutust. Õnnetuse hetkel oli kiirus 33 km/h,» rääkis Latvala Zagrebis Soome rahvusringhäälingule (YLE).