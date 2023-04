Endine Red Bulli sõitja sai kõva keretäie ja rööviti paljaks

2005. ja 2006. aastal Red Bulli ja Minardi ridades F1-sarjas sõitnud 41-aastane Doornbos oli Hollandi pealinnas kurjategijate konkreetne sihtmärk. Politsei raportist selgus, et praegu vormeliülekannete teleeksperdina tegutseval hollandlasel hoiti silma peal GPS-jälitusseadme abil.

Kurjategijad tungisid mehele kallale, kui ta oli oma auto parkinud ja hakkas sealt väljuma. Teda löödi mitu korda peapiirkonda ning temalt varastati mitu vääriseset. Kuigi vahejuhtum toimus märtsis, siis avalikustati see alles nüüd, et mitte uurimist ohustada.

Vormelisõitjad on viimasel ajal kujunenud pättidele sihtmärgiks. Näiteks sattus aasta eest sarnase vahejuhtumi ohvriks praegu Ferrari meeskonda kuuluv Charles Leclerc. Eelmise aasta aprillis jäi monacolane ilma käekellast, kui kaks n-ö poolehoidjat temaga pilti tegid. Sellega seoses laekus hiljuti uus teade, et politsei on vargusega seoses neli inimest kinni pidanud.