Kohtuniku kallal suud pruukinud Kloppi ähvardab karm karistus

«See, mida ta mulle kollase kaardi andmisel ütles... see ei saa nii olla, see pole õige,» esitas Klopp pärast mängu tõsiseid süüdistusi.

«Pärast kohtuniku Paul Tierney helisalvestiste täielikku ülekuulamist võime kinnitada, et ta tegutses kogu mängu jooksul professionaalselt, sealhulgas Liverpooli treeneri hoiatamisel. Seega lükkame kindlalt tagasi kõik süüdistuse, et Tierney käitumine oli kohatu,» ütles PGMOL oma avalduses.

Elevus Inglismaa meedias on igatahes suur. Liverpoolil on Premier League’is mängida veel viis kohtumist. «Kohtunikud ütlevad, et Klopp valetas,» teatas Daily Mail. «Jalgpalliliit on valmis Kloppi karistama!» teatas teine väljaanne. Igatahes on oodata, et Kloppi kohta algatatakse distsiplinaarmenetlus ning teda ähvardab mitme mänguline juhendamiskeeld. Liverpool peab oma järgmise liigamängu kolmapäeval, kui võõrustatakse Fulhamit.