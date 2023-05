Tiidrek Nurme uuendas Eesti rekordnumbreid

Kamba peale saab sellest vist Eesti hooaja kõige kiirema esikolmikuga 10 km võistlus. Isiklikus plaanis hindan etteastet kõrgelt, kuna see aitab aru saada, milline on minu seisund pärast maratoni. Siit on tore edasi minna,» sõnas Nurme, kelle varasem Maarjamaa tippmark (29.04) oli joostus 2020. aastal Raplas.