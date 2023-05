Napoli tiitlipidustustel tapeti maffiabossi võsuke

Itaalia jalgpalliklubi Napoli kindlustas endale eelmisel nädalal pärast 33 aastast pausi Serie A tiitli. Võidujoovastuses on Napolis pidutsetud terve nädalavahetuse jooksul, kahjuks lõppes see ühele 26-aastasele mehele surmaga. Nüüd on välja tulnud, et tegemist oli kohaliku maffiabossi Maurizio Costanzo pojaga.