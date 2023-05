CORNER 1 ⟩ Helesinisel Hondal helesiniste unistuste poole – stuudios motoäss Hannes Soomer

Eesti on uhke motovõidusõidu traditsiooniga riik ja kuigi ala populaarsus on pärast Kalevi Suursõite kõikunud, on meil alati leidunud säravad tsiklitaltsutajaid, kes ala elus hoiavad. Sestap on Corner 1-l hea meel stuudios tervitada selle üht säravaimat näidet, Superbike ässa Hannes Soomerit.