Kinolinale tuleb olümpiasangar Erika Salumäe rääkimata lugu «Meie Erika»

«Erika Salumäe lugu on tõepoolest lugu, mis väärib rääkimist. Tema keeruline lapsepõlv, käänuline noorusaeg ning inimvõimeid ületav teekond olümpiakullani on midagi, mis suudab inspireerida meid kõiki,» ütles Elisa Eesti tegevjuht Andrus Hiiepuu. «Erika teekond on paljudele eestlastele midagi väga tuttavat, samas ka midagi täiesti tundmatut. «Meie Erika» on oluline teos ja meil on suur rõõm, et see on meie arvukate sarjade kõrval üks esimestest filmidest, mis on Elisa osalusel valmimas.»