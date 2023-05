Sõudjad startisid EMile, kuid seda ilma kuulsusrikka neljapaadita

«Viimased treeningud näitasid, et minek on päris hea: lõikude läbimisel oleme olnud kiired ja loodetavasti õnnestub võistluspingegi all end maksma panna,» rääkis pärnakas Koppel, kelle sõnutsi on konkurents märksa tihedam kui MK-etapil ja sõidud tulevat rasked.