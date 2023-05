Sabalenka eesootavast duellist ukrainlannaga: see on okei, kui ta mind vihkab

Seda ennekõike põhjusel, et 20-aastane Kostjuk on olnud üks valjemaid atleete, kes nõudnud Venemaa ja Valgevene sportlaste eemaldamist rahvusvahelistelt võistlustelt.

Ukrainlanna on oma veendumustes nõnda kindel, et on korduvalt keeldunud ka vastastega kätt surumast, kui tal on ikkagi tulnud mõne agressorriigi sportlasega vastamisi minna.

Ka Sabalenka oli turniiri eel enam kui kindel, et temaga Kostjuk kätt ei suru. «Kui nad (ukrainlased – toim.) ei soovi minuga kätelda, siis mina olen sellega rahu teinud,» sõnas valgevenelanna.

«Mina ei taha oma energiat sellise asja peale kulutada. See pole tegelikkuses ju minu asi. Kui ta mind vihkab, siis see on okei. Mina ei saa sinna midagi parata. Leidub inimesi, kes armastavad mind, kuid ka neid, kes vihkavad mind. Kui tema vihkabki mind, siis vähemalt mina tema suhtes midagi sellist ei tunne.