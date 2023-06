OTSEBLOGI ⟩ Sardiinia ralli: Hyundaile terendab kaksikvõit. Kui palju suudab Tänak punktikatselt välja pigistada?

Enne rallit:

Kui Virvesel pole Sardiiniast mingit varasemat kogemust ning Linnamäelgi on vaid mõrud mälestused, – mõlemad senised osalemised on lõppenud katkestamisega – siis Tänakule on Sardiinia MM-etapp olnud ajalooliselt väga edukas.

«Sardiinia on mitmel viisil unikaalne ralli. Kiiruskatsed on väga nõudlikud ning pidamist on vähe, kuid samal ajal on puude ja kivide vahel olevad teed kitsad ning kiired. Olen alati seal sõitmist nautinud,» lausus Tänak tänavuse ralli eel M-Spordi pressiteenistusele.