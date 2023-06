OTSEBLOGI ⟩ Vihm ja veetakistused külvavad Sardiinias segadust: Ogier edu sulas kokku

Kümnendal katsel üllatas veetakistus Evansit, kelle masinalt kadus samamoodi jõud. Waleslane lonkis küll katse finišisse, ent seda ligemale kaheminutilise kaotusega.

12. katsel üllatas veetakistus Ogier'd, kelle mootor suri pärast seda välja. Prantslane jõudis küll finišisse, ent kommentaare ei jaganud ning sõitis otse parandustöid tegema.

13. katsel tõrkus Sordo masinal veepump (ajakadu 30+ sekundit) ning Evans ja Ogier suutsid järjekordsel veetakistusel enda masinate mootorid üle ujutada.

Enne rallit:

Kui Virvesel pole Sardiiniast mingit varasemat kogemust ning Linnamäelgi on vaid mõrud mälestused, – mõlemad senised osalemised on lõppenud katkestamisega – siis Tänakule on Sardiinia MM-etapp olnud ajalooliselt väga edukas.

2012. aastal jõudis ta just Vahemere saarel esimest korda poodiumile, 2017. aastal kerkis saarlane Sardiinias ka esimest korda pjedestaali kõrgeimale astmele. Kusjuures, mõlemal korral kuulus ta M-Sporti.

Triumfirõõmu koges Tänak Sardiinias ka mullu, mil kihutas Hyundai ridades. 2019. aastalgi oli ta Toyotaga võidule lähedal, kuid punktikatsel purunes tema autol roolivõim, mistõttu tuli lõpuks leppida viienda kohaga.

«Sardiinia on mitmel viisil unikaalne ralli. Kiiruskatsed on väga nõudlikud ning pidamist on vähe, kuid samal ajal on puude ja kivide vahel olevad teed kitsad ning kiired. Olen alati seal sõitmist nautinud,» lausus Tänak tänavuse ralli eel M-Spordi pressiteenistusele.