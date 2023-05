Sardiinia mammutkatse ajab sõitjaid kahte leeri. Ogier: see lisab rallile vürtsi

Okei, tegelikult on Monte Lerno – Sa Conchedda katsel pikkust «kõigest» 49,9 km, kuid need sada meetrit laias plaanis asja ei muuda. Esimest korda läbitakse pikka katset reede hommikul kell 10.20, teist korda päeva viimase katsena, mil luubi all saavad olema niigi viimse piiri peale viidud rehvid.

«Kõikidest kalendris olevatest rallidest on see minu jaoks ilmselt kõige keerulisem,» sõnas soomlane. «Kui ilm on kuiv ja kuum, nagu Sardiinias kombeks, on esimese autona rajal olla väga keeruline. 50-kilomeetrise kiiruskatse tõttu on [tänavu] aga veelgi keerulisem. Tuleb raske nädalavahetus.»