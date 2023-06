Ott Tänak raputas endale tuhka pähe: midagi on puudu

Esialgu pääses Ford Pumaga kihutav eestlane suurematest jamadest, ent kiiremate tempos ei õnnestunud püsida. Üheksanda kiiruskatse järel oli Tänak kuues. Paraku lõppes sinna ka tõsisem võistlus: veetakistuse läbimisel sai auto nii tõsiselt kahjustada, et võistlust polnud võimalik sel päeval jätkata.

Pühapäevaks, viimaseks neljaks kiiruskatseks putitati auto korda. «Autoga on kõik hästi. Katsetame seadistuse osas natuke Keenia ralliks,» selgitas Tänak 16., võiduka katse järel. Viimaseid kilomeetreid kasutatakse ära testiks.

Lisaks oli siht punktikatsel. Sealt õnnestus Tänakul noppida neli silma. Pärast kuut MM-etappi on punktitabeli liider valitsev maailmameister Kalle Rovanperä. 118 silma kogunud soomlasele järgnevad Thierry Neuville (93), Tänak (85), Elfyn Evans (83), Sébastien Ogier (70) ja viimasel kolmel etapil pjedestaalile tõusnud Esapekka Lappi (67).

M-Spordi pressiteate vahendusel sõnas Tänak, et nädalavahetus oli raske. «See polnud suurepärane, ilm tegi nädalavahetuse keerulisemaks ja arvan ka, et mina võinuksin olla parem. Mul oli raske kiirust leida. Kiiruskatsete ajad pole sellised, mida peaksin sõitma, ning praegu pole ma lähedal sellele, mida peaksin korda saatma. Midagi on puudu. Loodetavasti leiame ajaga kiirust.»