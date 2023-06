Tänaku tiimikaaslasel on lagunevast Fordist kõrini: see ajab mul südame pahaks

«Viienda katse stardis me ei saanud me lihtsalt käiku sisse. Mul pole elu sees varem pidanud sellise probleemiga kokku puutuma. Katse küll tühistati hiljem, kuid meie ei saanudki stardist minema.

See oli väga suur pettumus. Meie kiirus oli järjekordselt väga hea, kuid taas oli autoga probleeme. See on väsitav. Olime sel hetkel kolmandad. See kõik ajab juba südame pahaks,» põrutas 26-aastane roolikeeraja usutluses AutoHebdole.