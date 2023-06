Kontaveit agressorriigi esindaja sõnavõtust: sporti ei saa poliitikast eraldada

Kontaveit tunnistab, et tennises on õhkkond sõja tõttu elektrit täis. «Loomulikult on riietusruumis sellest palju juttu. See on minu jaoks täiesti normaalne. Me ei tegele pelgalt poliitilise segaduse, vaid sõjaga. Sõda, mis tekitab pingeid tennisistide vahel, mõjutab meid, meie suhteid. Ma arvan, et on naiivne arvata, et me ainult tegeleme spordiga ja meil ei ole poliitikaga midagi pistmist,» ütles ta.