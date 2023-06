OTSEBLOGI ⟩ City kaotas võtmemängija, avapoolajal väravaid ei löödud

Tänavusele finaalile läheb selge soosikuna vastu Inglismaa jalgpalli viimaste aastate valitseja City. Statistikaportaali Opta hinnangul on nende võiduvõimalus koguni 74,1 protsenti. Tiimile lisab motivatsiooni, et edu korral tehtaks üsna haruldane kübaratrikk: ühe hooajaga kolm suurt karikat.

Kui paberil võiks arvata, et Milano suurklubil pole hooaja tähtsaimas kohtumises võimalustki, ei tohiks hinnangutes ette rutata. Inter on ilmselt sunnitud keskenduma vasturünnakutele ning eelkõige tuleb kaitses asjad kontrolli all hoida. Aga klassikalise Itaalia tiimina on selline stiil neile sobilik. Seda näitab ka statistika. Tänavusel Meistrite liiga hooajal on vasturünnakutest löögile jõudnud enim just kaks Itaalia klubi: Milan (12) ja Inter (11). Sealt peaks avanema väravavõimalused ka City vastu.