Rikbergil tuli vollekoondise eesotsas taas vangerdusi teha

Ka slovakkidel on võrreldes eelmise omavahelise kohtumisega koosseisus toimunud mõned muudatused, mis puudutavad nii sidemängijat kui diagonaali. «Sides on neil nüüd mänginud kogenum Filip Palgut ja diagonaalis Patrik Lamanec, keda enne meie mängu tabas kõhuhäda. Tema on viimastes mängudes olnud selgelt nende parim rünnakul. Ses osas on nad kindlasti tugevamaks läinud,» usub juhendaja.

«Tabeliseis on selline, et kõik alagrupid on olnud üllatusi täis ja meil on esimesest viimase kohani kõik lahtine. Järgmine mänguvoor paneb juba päris palju paika, mille peale viimases voorus mäng käib – kas edasipääsu või hoopis Kuldliigasse püsimajäämise nimel. Kuni on võimalus võita ja kuhugi edasi pääseda, seni me seda ka püüame. Kui need peaksid kaduma, siis seame endale teised eesmärgid,» lisas juhendaja.