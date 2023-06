M-Spordi pealik: hooaeg pole kaugeltki veel läbi. Me ei anna alla

Seda ennekõike mehaanikute jaoks, kel vaat, et igal osavõistlusel käed-jalad tööd täis olnud. Küll on tõrkunud Ford Puma käsipidur, veepump, hüdraulika, roolivõim, turbo, hübriidajam, elektrisüsteem... et mitte jäädagi nüüd erinevaid autoosasid loetlema.