Solberg sai Keenias karistada, ent tõusis ikkagi koha võrra

Probleem tekkis olukorras, kus pärast rajatutvumist teatas Solberg, et ei soovinud kasutada ühtki kõvaseguga rehvi. Ta tagastas need Pirelli meeskonnale, ent viimased tuvastasid, et üht rehvi on vähemalt autole korraks alla kruvitud. See kvalifitseerub juba kasutamise alla.