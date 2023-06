Habemega rekordi jahil: jooksutalendist pole ükski teine eestlane sel sajandil kiirem olnud

Tegemist oli Salmijanovi isikliku rekordiga, varasem tippmark oli 1.49,04. A-finaalis sai ta sellega kuuenda koha, võitis britt Alex Botterill 1.45,54-ga. 800 meetri Eesti rekord 1.45,87 on 1999. aasta juunist Urmet Uusorgi nimel. Eesti edetabeli paremuselt teine aeg on 1.46,19 (Raivo Mägi, 1985 august) ja kolmas 1.47,70 (Rein Tölp, 1964 september).

«Pidime treener Enn Sellikuga valima minimaalset koormust et saaks lõpueksami hästi sooritada. Minu jaoks on haridus olnud alati esimesel kohal ja teisena tuleb jooksmine. Juunis sain edukalt ülikooli lõpetatud ja olen nüüd hambaarst.

Mäletan kuidas oli väga raske ja ütlesin Olavile et heal juhul tuleb 1.50. Kuid Olavi ütles mulle et «ära mõtle üle, tihti see tunne on petlik, mine ja pane!» Jõudes Oslosse tundsin kuidas jalad olid palju värskemad ja tehes soojendust ei uskunud ma numbritele mida ma nägin oma kellal. Isegi trennis ma ei jooksnud nii kiiresti,» rääkis Salmijanov Postimehele.