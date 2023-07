VIDEO ⟩ Kätest ja jalgadest ilma jäänud olümpiavõitja näitas, kuidas ta pärast operatsioone välja näeb

Nüüd on ta hakanud uuesti trenni tegema. Kui varem näitas ta, millised näevad välja amputeeritud jalad , siis nüüd näitas ta, millised on tema käed. Kui jalad amputeeriti tal põlvede alt, siis käed amputeeriti randme juurest.

«Ta peab uuesti uisutama õppima. Ma arvan, et see saab olema nagu väikestel lastel. Ta seisab uiskudel ja kuni ta ei saa tasakaalu, ei ole tal mingit turvatunnet ega stabiilsust. Kõige raskem on muidugi taastada tema jääl liuglemise kunst, aga ma loodan, et Roman saab sellega hakkama,» sõnas spordiarst Aleksander Jablunovskij.