Konkurendid arvavad, et Tänaku karistus on ebaõiglane

Evansiga 2017. aasta Mehhiko rallil toimunu oli pealtnäha sarnane neljapäeval Lõuna-Eestis juhtunuga. Evans oli testikatset läbinud kolm korda, kuid hiljem hooldusalas selgus, et Ford Fiesta WRC-autol tuleb vahetada mootor. «Ma ei tea, mis juhtus. See lihtsalt seiskus ja ei läinud enam käima,» rääkis Evans toona.

Neljapäeval Eesti Rahva Muuseumis toimunud sõitjate pressiüritusel ütles Evans, et tunneb Tänakule kaasa. «See pole tore olukord, kus olla. On masendav minna starti, teades, et sul pole võimalik poodiumikoha eest võidelda,» ütles Evans, kelle hinnangul on tegemist karmi karistusega.