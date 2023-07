Järveoja: tänane edu on ikkagi kibemagus

«See tänane edu on ikkagi kibemagus. Eilne tõrvatilk meepotis tekitas sees ikka tühja tunde. Aga vähemalt on meil selline vägev võimalus nende imeliste autodega siin Eesti teedel sõita. Seda tuleb nautida. Väikese poisina sai ju WRC-sarjas sõitmisest unistatud ja seda tuleb nüüd osata hinnata,» ütles Järveoja Postimehele.

2019. aasta maailmemeistrite tempo on raju ning Tänaku sõnul pole neil erinevalt konkurentidest midagi kaotada ning seetõttu sõidetakse iga katse sisuliselt punktikatse tempos. Järveoja nõustus, et alla anda ei tohi ning et võistlus on alles alanud. «Oma töö tuleb ikka ära teha. Aga seda viimast närvipinget pole,» selgitas elvalane.

Neljanda katsena kavas olnud Raanitsa järel sõnas võistlusel teist kohta hoidev Kalle Rovanperä, et üks korralik hüpe pani tal luud kaelas ragisema. Järveoja sõnul on nende Ford Puma Rally1-auto trampliinideks kenasti ettevalmistatud. «Hüpetega on meil hästi, auto on balansis. Kui ilm pärastlõunal kuiv püsib, siis väga hullu vast ei ole. Eelmine aasta läksid teed küll rööpasse, aga siis oli kõvasti pehmem,» arvas Järveoja.