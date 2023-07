WRC üks eestvedajaid: tulevikus võivad MM-etapid muutuda lühemaks

Milliseid uuendusi MM-rallidel näha saab, on veel paljuski lahtine. WRC võistluste direktor Simon Larkin kinnitas Postimehele, et nad on oma plaanidega jõudnud otsustavasse faasi. Kui varem spekuleeriti, et WRC Promoter võib mingeid sportlikke või turunduslike muudatusi katsetada näiteks EM-rallidel, siis Larkin lükkas selle teooria ümber.