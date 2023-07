Tänak ja teised sõitjad nurisevad: kohutav katse, ühelt suusahüppemäelt teisele!

«Pinnas on täiesti lahti. Kohutav katse. Ühelt suusahüppemäelt teisele – see meeletu valu, mis tuleb üle elada... Pole üldse tore,» võttis esimesena startinud Ott Tänak katse kokku.

«Tavaliselt mulle meeldivad hüpped, aga siin ma vihkan neid. Neid on liiga palju ja need on liiga kõvad,» ütles Takamoto Katsuta.

«Okei katse meie poolt, aga need kunstlikud hüpped on päris lollakad. Et sellel autol ühtegi istepehmendust pole, on see päris valus,» nentis Teemu Suninen.