Messi pärast võib MLS teha suuri muudatusi

Messi kolimine USA-sse on MLS-i kui organisatsiooni jaoks suur tehing ja liiga tegevjuht Don Garber kirjeldas mõningaid olulisi muudatusi, mida planeeritakse teha.

Praegu on Seattle Soundersil, Portland Timbersil, New England Revolutionil, Atlanta Unitedil ja Charlotte FC-l kunstmuru ning Messi peaks sel hooajal kohtuma loetelust kahe viimasega.

Seitsmekordne Ballon d'Or'i võitja on mänginud suurema osa oma hiilgavast karjäärist päris murul ja sünteetilistest pindadest tuleneva vigastusohu tõttu tuntakse muret, vahendab Sportbible.

Viimastel aastatel on nii Mark Delgado kui ka Miles Robinson saanud vigastusi kunstmuruväljakutel vastavalt Atlantas ja Vancouveris.

Garberi sõnul on üheks lahenduseks teine ajutine murukate, kuid märkis, et varasematel superstaaridel polnud kunstmuruga probleeme.

«MLS edendab palju rahvusvahelisi mänge ja oleme suutnud tuua looduslikule murule neid staadione, kuid me pole seda kunagi teinud tavahooaja mängude puhul,» sõnas Garber väljaandele The Athletic.

«Paljud rahvusvahelised staarid tulevad siia liigasse ja nad on kas intrigeeritud või mures sellepärast, et nad ei mängi murul. Ja siis on läbi aegade parimad mängijad nagu Thierry Henry ja Kaka, kes mängisid siin kunstmuru peal,» lisas profiliiga tegevjuht.