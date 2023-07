VIDEO ⟩ Nõmme Kalju ründaja läks Narva Transi fänniga kaklema

«Turvamehed hakkasid Narva fännide poole jooksma ja järsku tõusid seal kõik püsti. Ilmselt, et siis paremini olukorda näha. Lõpuks istuti maha. Siis nagu nägime, et keegi rüseles. Istusime üsna nurga peal, et täpselt pilti olukorrast ei saanud. Aga tundus, et ka turvamees, kas sai obaduse või püüdis lihtsalt olukorda kontrolli alla saada. Kõik käis üsna kähku ja paari minutiga elati taas mängule kaasa,» rääkis staadionilviibinu Postimehele.