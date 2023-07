Nõmme Kalju peatas koostöö fännidega kaklema läinud ründajaga

Nüüd teatas Kalju, et vähemalt lähitulevikus on Volkoviga koostöö peatatud. «Nõmme Kalju jalgpalliklubi annab teada, et on asjaolude selgumiseni peatanud Aleksandr Volkoviga koostöö ning eemaldanud ta treeningutelt,» seisis klubi kodulehel avaldatud teates.