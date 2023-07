Novosjolov andis Kaabermale vastutorke: kahjuks ei mäletata, kes EMil olulised matšid välja tõi

Novosjolov võttis enda pikema kommentaari järgmiselt kokku: Eelmisel võistlusel peatreener ütles, et võidab ja kaotab võistkond, selles artiklis on selgelt välja öeldud, kes on tegelikult süüdi. Olen valmis vastutama. Olen seda teinud ka varem. Meeste koondise peatreenerina panin ameti maha, kui tulime EMil neljandaks ja MMil ei saanud kaheksa parema hulka. Reaalsed võimalused kvalifitseeruda OMile olid kadunud ja mehed jäid finantseerimisest ilma.

Peale tõsist vigastust, mis Katrinaga juhtus, on möödas aasta. Ta ei ole veel see, kes ta tegelikult on, maailma parim vehkleja. Artiklis mainitud asjatundjate arvamusele: hea asi on see, et ma ei ole siiski lumememm, sest isegi lumememm ei suudaks nii andekat sportlast rikkuda, aga mina suutsin. Ja veel täpsustaksin ajaliste mõõdete «natuke enne Tokyo OMi» kohta. Alustasin Katrinaga koostööd 2019. aastal – kaks aastat enne Tokyo OMi. On see natuke või vähe või piisavalt pikk aeg, hindab igaüks ise,» lõpetas Novosjolov.